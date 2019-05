ÕL MOSKVAS | Jelena Välbe: olen õnnelik, et mul on lapsed ja et kõik mu mehed on olnud parimad 

„Pildi sain Hakassia kubernerilt. Ta ütles, et võta see seinalt maha, mulle pannakse sinna homme uus samasugune pilt. Vladimir Vladimirovitš on mu lemmikpoliitik, minu arust on ta maailma parim,“ räägib Välbe ja nendib, et Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi kohtumine Putiniga oli õige samm.

Kuulun nende inimeste hulka, kes tänavad vanemaid ja saatust, et nad on siia tulnud. Sünnipäeva tähistan alati. Kuid 17. aprillil 2016 nägi ilmavalgust mu lapselaps ja homme peame hoopis tema sünnipäeva. Teeme seda suurejooneliselt, sest ta saab juba kolmeaastaseks. Kutsume meelelahutajad, et oleks rohkem tähelepanu. Minu pidu on nädala pärast. See ei paisu nii suureks nagu mullu, kui mul oli juubel – 50. Sel puhul tulid kohale kõik sugulased, ka eestlastest sugulased.

(Naerab.). Mõni inimene teeb ilmselt palju põhjalikuma analüüsi. Kas tahaksin midagi muuta, kui see oleks võimalik? Ütlen ausalt: ei muudaks midagi! Ma olin küllalt edukas sportlane ja mul on vedanud ka pärast karjääri. Töötasin 11 aastat ametnikuna suures regioonis, Moskva oblastis. Suusatamisega otseselt kokku ei puutunud, aga spordiga küll. Olen saatusele tänulik, et kohtusin toonase kuberneriga. Nüüd olen juba üheksa aastat siin (Venemaa suusaliidus – toim.) ja mulle meeldib töö, millega tegelen. Kui rääkida pisut laiemalt, siis olen õnnelik, et mul on lapsed ja et kõik mu mehed on olnud parimad. Praegu on kõrval armastav abikaasa, lapselapsed ja tore minia. Kõik on hästi. Tahan, et edasi läheks samamoodi. Minu suur soov on, et Venemaa suusatajad oleksid sama tugevad, nagu olid Nõukogude Liidu suusatajad.