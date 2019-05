TÜHJENDUSMÜÜK? Solskjär vihjas, et nii mõnegi mehe mängud on Unitedi särgis mängitud 

"Ma ei saa individuaalsetest inimestest rääkida, kuid on väga suur võimalus, et teatud mängijad meie eest enam väljakule ei tule. Selline võimalus eksisteerib alati, kuid ma ei hakkaks nimesid nimetama, kuna see pole minu hinnangul aus. Täna (eile - toim.) polnud küsimus ühe inimese kehvas esituses, vaid terves tiimis."