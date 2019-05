Liverpooli võtmemängija kolis viimaks ometi vanemate juurest välja 

Alexander-Arnold tegi oma kõrgliiga debüüdi Liverpooli eest 2016. aasta 25. oktoobril ning on Punaseid pärast seda esindanud ühtekokku 82 kohtumises. Lisaks on ta viiel korral kandnud ka Inglismaa koondise särki.

"Meie perekond on väga kokkuhoidev. Nad on minu (väljakolimise) vastu, kuna ma leian ka ise, et paljud noormängijad kolivad liiga varakult kodust minema," sõnas kaitsja eelmisel aastal. "Kohe kui hakkad korraliku raha teenima, arvad, et suudad kõigega hakkama saada. Minu arvates lähevad just siis kõik asjad valesti."