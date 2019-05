Kelly Sildaru: mina pole kunagi kukkumist õppinud, seda on raske teha 

Freestyle-suusatamine on ala, kus sportlased tavapärasest rohkem pärast hüppeid külje maha panevad. Kui tihti Kelly selle "probleemiga" võitleb?

"Mina ei ole kukkumist kunagi õppinud, võib-olla mõned õpivad. Aga minu meelest on selles spordis üldse raske kukkumist õppida – sa kukud, kuidas kukud, ja sageli ootamatult. Põhiline on kontrollida, et pea vastu maad ei läheks, mina tõmban kukkudes pea rinnale ja hoian tugevalt," jätkas Sildaru.

Hiljuti Rootsis juunioride MM-il elas eestlanna üle aga teistmoodi äreva hetke. "Rootsis ma ei kukkunud, aga sõitsin ühe jalaga reili sisse nii, et see tõmbas mul suusapõhja lahti. Mul pole kunagi varem niimoodi juhtunud – see oli päris hirmutav tegelikult," meenutab ta.

Kui mõelda tuleviku peale, siis pärast kooli lõppu kavatseb 17aastane Sildaru ainult suusatamisele keskenduda. "Ma olen väiksest peale harjunud, et käin koolis ja suusatamas samal ajal. Muidugi oleks lihtsam, kui saaks ainult suusatamisele keskenduda, et ei oleks koolistressi kõrval. Mulle meeldib see, mida ma praegu teen, ja tunnen, et kui ma kooli ära lõpetan, tahan õppimisest väikese pausi pidada. Pole mõtet minna õppima midagi suvalist, kui ma pole veel päris kindel, mida õppida tahan," leiab suusataja.

"Ma pole plaani võtnud, kui kaua ma kindlalt suusatan. Paljud, kes spordiga tegelemise lõpetavad, teevad seda tervise pärast. Mehed näiteks lõpetavad freestyle suusatamise 27-aastaselt. 27 ei ole veel vana, aga kui sa oled seitse aastat seda teinud, hakkavad mingid kohad selle aja jooksul saadud vigastuste tõttu valutama. Ja siis mingil hetkel saad aru, et tuleb liikuda järgmisse eluetappi," sõnab Sildaru,