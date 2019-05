OH EI! Salah ja Firmino jäävad Meistrite liiga korduskohtumisest kõrvale 

"Kaks maailma eliiti kuuluvat ründajat pole homme õhtul meie jaoks saadaval ja me peame lööma neli väravat," sõnas Klopp mängueelsel pressikonverentsil. "See ei tee meie elu lihtsamas, aga läheme ikkagi 90 minutiks väljakule ning üritame väärikat vastupanu osutada. Selline meie plaan ongi. Kui meil see õnnestub, siis on suurepärane. Kui mitte, siis langeme vähemalt ilusal viisil."