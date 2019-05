Ogier ei taha Tšiilis olla Neuville'i nahas, prantslase soovi ei saa pahaks panna 

Valitsev kuuekordne maailmameister sõnas WRC poolt pakutavas Tšiili ralli eelvaates, et kuuldavasti on Lõuna-Ameerika võistlusel väga ilusad teed ja kiiremat sorti trass.

"Küll võib see kohati olla libe ja tee peal võivad olla suured kivid, mistõttu pole see ralli, kus tahaks esimesena rajale minna," lisas tänavuseks Citroeniga taasliitunud prantslane. Tema õnneks ta seda tegema ei peagi, esimest täispikka võistluspäeva alustab esimesena MM-sarja liider, kelleks on praegu Thierry Neuville.