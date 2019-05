Maailmameister Kevin Renno: ringis tahad vastase ribadeks teha, aga hiljem on kahju, kui kellelegi raskeid vigastusi tekitad 

See on konkreetne võitlus kahe mehe või naise vahel. Paratamatult lüüakse vastu. Väsimuse korral pole võimalik puhata. Kui liiga aeglaselt silma pilgutad, võib matš juba läbi olla. Kogu aeg tuleb olla terav ja valvel.

Enne matši on kindlasti hirm, aga sellega tuleb õppida toime tulema. Mike Tysoni treener Cus D'Amato ütles väga täpse lause, kui võrdles hirmu tulega. Hirm on nagu tuli, kui seda ei kontrolli, siis see hävitab su. Aga kui kontrollid, on see suurim sõber.