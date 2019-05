Rakvere Tarva juht meistriliigasse naasmisest: ma ei taha mõelda, kas võtan homme laenu või pean midagi panti andma 

„Meedia teadis kindlalt, et meil on hirmus soov ja tahtmine meistriliigasse saada. Keegi küsis mult enne esiliiga Final Fouri, et kas seetõttu on ärevus ka sees. Ütlesin, et ei, meistriliigasse saamise ärevust pole, meil on ärevus, et esiliiga ära võita,“ muigab Rakvere Tarva omajagu sarkastilise ütlemise, kuid muheda olekuga klubijuht Arnu Lippasaar Õhtulehele.