VIDEO | SULI! Margus Hundi endine meeskonnakaaslane jäi haledalt vahele 

35aastane ameeriklane mängis blackjack'i, tema pettuseviis oli eriti lihtne. Kui Jones mõistis, et on käe võitnud, üritas ta tehtud panusele mõne žetooni lisada sooviga oma võidusummat suurendada.

Jones, keda on mõned aastad tagasi valitud NFLi paremate mängijate sekka, on praegu küll vabaagent, kuid NFLi karjääri jooksul on ta esindanud Tennessee Titansit, Dallas Cowboysi, Denver Broncost ja Cincinnati Bengalsit. Viimases jagas ta meeskonda eestlase Margus Hundiga, kes esindab praegu Indianapolis Coltsi.