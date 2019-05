Jalgrattasport Pahane Tanel Kangert tänavuse Giro d'Italia nüristavatest etappidest: milleks neid vaja on? Ats Kuldkepp , täna, 21:25 Jaga: M

Tanel Kangert. PA Images/Scanpix

Võttis aega kaheksa aastat, et jalgrattur Tanel Kangertit näeks suurtuuridel muus kui Astana taevasinises riietuses. Laupäeval algaval Giro d’Italial ehk Itaalia velotuuril on see hetk käes. 32aastane eestlane läheb rajale USA tiimi EF Education Firsti roosas vormis, eesmärgiks on etapivõit.