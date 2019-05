Talisport Kahekordne olümpiavõitja lahkub tippspordist ning hakkab kullipilguga seadust jälgima Ohtuleht.ee , täna, 22:25 Jaga: M

Andreas Kofler lõpetas karjääri. ALEXANDER KLEIN

Suusahüppaja Andreas Kofler teatas täna, et lõpetab eduka sportlaskarjääri. "Lahkumine on minu jaoks raske, aga nüüd on õige aeg suunda vahetada," vahendab tema sõnu Kronen Zeitung.