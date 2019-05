Spordivaria FOTOD | Spordiloto on tagasi, kraapida saab Tähte, Kirti ja Alusalu Ohtuleht.ee | Fotod: Tiina Kõrtsini , täna, 11:43 Jaga: M

Spordiloto tutvustamine Kristiine keskuses. Tiina Kõrtsini

Täna tutvustati Tallinnas Kristiine keskuses legendaarse spordiloto uut versioon. Tegu on viis eurot maksva kiirloteriiga, peavõitudeks on 10 000 eurot. Spordilotol on kujutatud võrkpallur Robert Tähte, kiiruistutajat Saskia Alusalu ja odaviskajat Magnus Kirti.