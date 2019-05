Sõõrumaa noorsportlaste toetuseks mõeldud kiirloteriist: inimene, kes selle pileti ostab, ei kaota kunagi 

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa on lotopiletist rääkides väga tänulik meie valitsusele, sest ilma nende heakskiiduta poleks eriloterii rohelist tuld näinud. Mõistagi oli läbirääkimistel tagasilööke, kuid lõpptulemus on praeguseks siiski meie ees.

„Valitsejatel on ikka olnud komme, et las (sporditoetus) läheb ühe reega hasartmängunõukogust, aga see on liiga umbmäärane," sõnas ta. „Nüüd on aga mõistmine kõige kõrgemal tasemel olemas. Olenemata sellest, et suur osa spordist rahastatakse niikuinii avaliku sektori poolt ja palju ka hasartmängude kaudu."

Lotopileti esialgne tiraaž on 300 000 piletit, millega loodetakse noortespordile teenida 150 000 eurot. Kui piletid lähevad kui tina tuhka, on mõistagi võimalik taotleda ka täiendatud väljaandmist.

Kogu teenitud raha läheb EOKle noortespordi toetamiseks. „Summa on Team Estonia noorte toetuseks, kuna see hakkab käsitlema neid noori, kellel on potentsiaali tulevikuks. Toetuste väljamaksmist korraldatakse paar korda aastas, millest esimene on sel sügisel,” selgitab Sõõrumaa taustasüsteemi.

Presidendi hinnangul on vahetu toetamissüsteemi loomine lõppsummast isegi olulisem. „Summa pole nii oluline kui fakt, et inimesed saavad seda ise teha, konkreetse suunitlusega. Inimene, kes selle pileti ostab, ei kaota kunagi. Isegi, kui ta ei võida rahaliselt, siis võidab sellega, et toetasid eesti sporti.”

Spordiloto kaanestaarideks on odaviske EM-pronks Magnus Kirt, võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht ning kiiruisutaja Saskia Alusalu. „Mul on väga hea meel selle lotopileti peal olla ja sellisel väikesel moel oma panus Eesti noortesporti anda,” sõnas Pyeongchangi olümpia neljas naine.

„Tean omast käest, kui palju üks sõna võib innustada. Loodan, et see inspireerib noori rohkem spordiga tegelema, lihtsalt tervemad olla või ka sporti elukutseks valima. Kuigi see on vahel väga raske ala, pole midagi paremat, kui tegeleda iga päev sellega, mis sulle päriselt meeldib.”