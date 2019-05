5 NAPIKAT | Peaaegu ära jäänud rallil, kus ekipaaži eluküünal võinuks lõppeda maamiini tõttu, tehti ajalugu  

Jordaania ralli on MM-kalendris olnud küll vaid kolm korda, kuid unustamatu mulje on see jätnud paljudele osalejatele. Näiteks tõdes Karl Kruuda Õhtulehe taskuringhäälingus "Tugitoolis sportlane", et kuna Jordaania ja naaberriik Iisrael pole parimates suhetes, kontrolliti juba lennujaamas autot põhjapeeglitega, et kusagil ebameeldivat üllatuspommi poleks.