WRC TOHOH! Kas rallisõitjad jõudsid Tšiili asemel tõesti Walesi? Ohtuleht.ee , täna, 16:22

Sebastien Loeb Tšiili rallil rajaga tutvumas. Kuvatõmmis/Twitter

Mitmed rallipiloodid võrdlesid sel nädalal peetavat Tšiili MM-etappi Walesi ralliga. Et WRC-sarjas kihutavatest pilootidest pole keegi Tšiilis varem võistelnud, ennustati kohvipaksu pealt. Nüüd on sõitjad kohale jõudnud ja selgub, et olud ongi põhimõtteliselt samasugused!