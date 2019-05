Ogier pole jätkuvalt autoga rahul! Citroeni boss: olen talle tänulik 

Talvel kodumaa tiimiga liitunud Ogier pole seni oma töövahendit eriti kiitnud. Pigem viitab ta erinevatele probleemidele, millele tuleks kiiremas korras lahendus leida. Siiski on just Ogier ise tõestanud, et pole Citroenil viga midagi - Monte Carlos ja Mehhikos noppis ta võidud, Korsikal ja Argentinas kerkis poodiumile. MM-sarja üldarvestuses kaotab Ogier liidrile Thierry Neuville'ile (Hyundai) kümne punktiga.