GALERII | Kunst kohtus spordiga: Eesti koondised alustasid teekonda suurturniiridele 

Peatreener Andrei Ojamets sõnastas suve esimese poole eesmärgid. "Hõbeliigas osaleme teist korda ja nüüd juba teame, mis meid ees ootab. Oleksin rahul, kui suudaksime taas finaalturniirile pääseda. Mänguliselt on eesmärk oma mäng võimalikult kvaliteetseks ajada ning õppida eelmisel aastal tehtud vigadest. Tähtis on, et me võitleme. Lisaks on Euroopa liiga mängud heaks ettevalmistuseks EM-finaalturniiriks," ütles peatreener. Naiskonna koosseisus on ka mitmeid uusi mängijaid. "Esimestes trennides on noored väga hea mulje jätnud ja ma loodan, et see pilt muutub veel paremaks," lisas juhendaja.