Võrkpall „Vanematele meestele on see hingetõmbeaeg, uuematele aga tõestamise koht." Karl Juhkami , täna, 21:40

VIIMSE PIISANI: „Mina võin hea meelega asju kõrvalt vaadata, sellest midagi ei juhtu. Aga treeningul või mängul olen mõistagi parema meelega väljakul.“ Kapten Kert Toobal ei tee draamat, kui ta ühel hetkel üle mängitakse, kuid võitluseta vanameister ei lange. Stanislav Moškov

„Kardan ise ka, et mulle hakkab see meeldima,“ lausub Eesti võrkpallimeeskonna kapten Kert Toobal muheledes, kui uurida, kuidas ta kuuajalisse puhkusesse suhtub. 39aastane sidemängija on üks kuuest koondislasest, kes järgmised 22 päeva ennast veidi vabamalt saab tunda.