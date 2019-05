Vägistamine Läänemerel? Kaks hokimängijat vahistati karmide süüdistega 

Artiklis ei tooda välja sportlaste nimesid, kuid kinnitatakse, et mõlemad mehed mängivad Rootsi kõrgliigas. Üks neist kuulub tippklubisse ja on liiga suurimate punktiküttide hulgas. Seni pole avaldatud ühtegi vihjet, mis rahvusest hokimängijatega on tegu.