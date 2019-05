Jalgpall VIDEO | Jalgpallijumal on inglane! Imeline Liverpool hukutas Barcelona ja marssis finaali Ohtuleht.ee , täna, 23:56 Jaga: M

Divock Origi lõi Barcelona võrku kaks väravat. Reuters/Scanpix

Jalgpalli Meistrite liiga esimene finalist on Liverpool, kes oli kahe mängu kokkuvõttes 4:3 üle Barcelonast. The Beatlesi sünnilinnas nähti täna omamoodi jalgpalliimet, sest avamängust oli kodumeeskonnal all 0:3 kaotus, kuid täna saadi kirja ajalooline 4:0 võit.