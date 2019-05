Liverpooli peatreener on hämmingus: ma ei tea, kuidas mängijad sellega hakkama said 

Liverpool kaotas nädal varem peetud avamatši võõrsil 0:3 ning vähesed uskusid, et sellest seisust on võimalik välja tulla. Jürgen Klopi hoolealused võitlesid aga lõpuni. Koduplatsil löödi neli vastuseta väravat, tasuks koht teises järjestikuses Meistrite liiga finaalis.

Sakslasest juhendaja oli hiilgava võidu järel mõistagi joovastunud meeleolus. "Kogu see kohtumine oli täiesti sõge," lisas ta. "Ainuüksi [Barcelona] võitmine on raske, aga oma värav samuti puhtana hoida... Ma ei tea, kuidas mängijad sellega hakkama said."

Ta jätkas: "Elus on ka tähtsamaid asju, kuid see võit tähendas meile nii palju. Et suudame luua nii võimsa atmosfääri, on äärmiselt eriline. Sellist kombinatsiooni potentsiaalist ja suurest südamest pole minu silmad varem näinud. On vahva näha, mida kõike jalgpallis võib juhtuda."

Vaata videost kohtumise tipphetki: