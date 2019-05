Eesti parim naisodaviskaja käis Soomes tööl, nüüd hakkab jahtima MM-piletit 

Sügisel käis Laasma Soomes tööl – see oli sundlahendus. „Kahjuks kärbiti toetusraha, pidin tööle minema,“ räägib 27aastane sportlane, kes oli ametis oma onu juures. „Vabal ajal läksin ainult jooksma, sest see oli füüsiline töö.“

Jaanuarist on Laasma jälle profina harjutanud. „Ma hakkasin kohe kaks korda päevas treenima,“ lausub ta. „Meil on neljaliikmeline tiim, kuhu kuuluvad treenerid Sven Andresoo ja Heiko Väät ning sportlastest Mirell Luik ja mina. Koostöö klapib lausa suurepäraselt.“

Doha MMi norm on 61.50, heal päeval on see kindlasti Laasmale jõukohane. „Ei tasu endale pingeid peale panna,“ nendib ta. „Samas on see esimene eesmärk, mis tuleks võimalikult kiiresti ära täita.“