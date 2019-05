Tanel Laanmäe naudib isarolli ja sihib MM-normi 

Esimest korda koges Laanmäe isarõõme 15. oktoobril, kui ilmavalgust nägi ta poeg Tony. „Paljud ütlesid, et pärast lapse sündimist on karjäär läbi – ei saa enam normaalselt sporti teha,“ räägib 29aastane kergejõustiklane. „Need olid küll valed jutud, Tony on superlaps! Olen 90 protsenti öödest rahulikult maganud. Minu poolest võiks meil teine laps veel olla.“

Erinevalt mitmest varasemast aastast on Laanmäe harjutanud täpselt nii, nagu ta on tahtnud. „Kõik on läinud plaanipäraselt,“ kinnitab varem sageli vigastustega kimpus olnud visa spordimees. „Sügisel alustasin ettevalmistust metsas. Ladusin korraliku põhja ja arendasin viskevõimsust.“

Laanmäe sõnul sujub koostöö treener Heiko Väädiga hiilgavalt. „Eelmisel suvel pärssisid mind kannaprobleemid, hooaeg ei õnnestunud,“ arutleb ta. „Nüüd oleme tehnikale väga palju tähelepanu pööranud.“

Hiljuti naasis Laanmäe kolme nädala pikkusest Hispaania laagrist. „Kõik läheb soovitud suunas,“ rõhutab ta. „Vajalikud asjad on tehtud. Hispaanias harjutasid ka Liina (Laasma) ja Mirell (Luik). Minu meelest olid nemadki väga tublid.“

Kui varem rassis Laanmäe üsna tihti koos EMi pronksiomaniku Magnus Kirdiga, siis nüüd harjutavad Tõrvast pärit odaviskajad enamasti eraldi. Eesti esinumber timmis kevadel vormi Portugalis. „Magnus ajab oma asja,“ märgib Laanmäe. „Vahel on meie visketrennid sattunud samale ajale.“