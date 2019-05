TÖÖLUUS! Hollandi jalgpallur vallandati, sest ta valetas end Meistrite liiga pärast haigeks 

Ta valetas oma koduklubile, Hollandi esiliigas mängivale Telstarile, et on haige, kuid tegelikult lendas Londonisse tippvutti vaatama. Lõpuks jäi ta vahele ning kaotas töö.

"Ta tegi meile tünga," ütles Telstari tehniline direktor Piet Buter Hollandi meediale.

"Ta oli kokku neli päeva klubist eemal. Kui palusime tal klubi arsti juurde minna, vastas ta, et on juba eraarstiga kohtumise kokku leppinud. Järgmisel päeval oli tema vabanduseks see, et on palavikuga voodis."

Van der Laani sõbrad ja meeskonnakaaslased said mehed salaretkest teada mängu ajal, sest nägid tema nägu korduvalt teleekraanil.

"Meeskonna grupivestlus plahvatas," sõnas mängija väljaandele Volkskrant. "Nad naersid selle üle."

Kuid Telstari treener Mike Snoei haistis juba varem, et asi on kahtlane. Ta sai tõe teada siis, kui ütles van der Laanile, et soovib talle koju külla tulla.

Pallur põhjendas tegu sellega, et hooaja lõpuni oli jäänud vaid üks mäng ning ta ei näinud endal erilist võimalust mängu pääseda.