Maicel Uibo: planeerin oma päeva nii, et näeksin kindlasti abikaasa võistlust 

Kuidas spordi- ja abieluasjad lahus hoiate? Või kas hoiate üldse? Miller-Uibo : "Ma ei ütleks, et me neid liiga palju eraldi hoiaks. Aga kui lähme staadionile, tegeleme vaid kergejõustikuga. Ta hoiab mul pidevalt silma peal, et asju õigesti teeksin. Ja mina hoian temal samuti.

Uibo : "Me toetame teineteist järjepidevalt. Jälgime koguaeg teineteise võistlusi. Tema Teemantliiga etapid toimuvad üsna tihti. Peatan sel ajal kõik muud tegevused. Planeerin oma päeva nii, et näeksin kindlasti tema võistlust."

Aastast 2018. Maicel, sinu hooaeg kulges üle kivide ja kändude. Kas see tegi asja lihtsamaks või keerulisemaks, et abikaasal oli samal ajal käsil elu parim hooaeg?

Uibo: "Arvan, et see tegi asja palju lihtsamaks. Olen õnnelik, kui temal läheb hästi. Ta tegi tõesti vinge hooaja. Pole tähtis, et mul ei suju asjad soovitud moel, kui mul on põhjus olla rõõmus."