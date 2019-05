LIVERPOOLI IME! Teleka ette põlvili langenud Tarmo Tiisler: alati tuleb uskuda 

Just nii pööraseid emotsioone pakkus jalgpalli Meistrite liiga poolfinaali kordusmatš Liverpooli ja Barcelona vahel. The Beatlesi sünnilinna tiimil oli avamängust all 0 : 3 kaotus ja edasipääsulootused tundusid olematud. „Mina usun enne igat matši, et kõik on võimalik. Ka siis, kui Eesti koondis suurtele vastu astub. Alati tuleb uskuda!“ meenutas Tiisler teisipäevaseid mängueelseid mõtteid. Ja Liverpool tõestas, et jalgpallis ongi kõik võimalik!