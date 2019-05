Liverpooli keskkaitsja avalikustas, kuidas Klopp meeskonna Anfieldi ime eel käima tõmbas 

"Kaadri taga on olukord alati palju intensviisem kui te arvate," sõnas Lovren, kes eile platsil ei käinud, klubi enda meediakanalile.

"Kaotasime avamängu 0:3, seega teadsime, et tuleb keeruline matš. Õnnitlen Kloppi, ta pidas mängu eel imelise kõne. See oli briljantne. Ta küttis meid korralikult üles."

Horvaat vahendas Klopi sõnu: "Poisid, uskuge! Isegi, kui me ei skoori esimese 15–20 minuti jooksul, siis uskuge ka 65. minutil, et suudame skoorida. Koos Anfieldi publikuga, kutid, usaldage mind, me saame hakkama. Tegime kord Dortmundi vastu midagi sarnast (viide 2016. aasta Euroopa liiga poolfinaalile - M.T.) ja suudame seda täna korrata. Lihtsalt mängige nagu mehed!"