WRC NUMBRID EI VALETA: Toyota rallimasina töökindlus on selgelt MM-sarja halvim Henry Lääne , täna, 21:00

MIS TEHA: Kahjuks on viimased vaat et poolteist hooaega tõestanud, et Toyotal on paha komme oma piloote jalameheks jätta. Ott Tänakul pole selles vallas isegi kõige kehvemini läinud, samas on ta ainus Toyota sõitja, kes on suuteline MM-tiitli nimel heitlema. Toyota Gazoo Racing

Pärast Argentina ralli teiselt kohalt katkestamist nurisesid paljud rallifännid, et Ott Tänaku leivaisa Toyota masin pole piisavalt töökindel. Õhtuleht sukeldus numbrite maailma, et leida vastus küsimusele: milline neljarattaline sõiduk on praeguse generatsiooni WRC-autode seas MM-sarjas kõige vähem tehniliste probleemide tõttu katkestama pidanud?