Donaldas Kairys: võitsime kolmanda ja neljanda veerandaja. Olen poiste üle uhke 

Sel hooajal polnud Kalev tavaolukordades eriti maa-ala kaitset kasutanud, aga Kairyse arvates oli tegu ainsa võimalusega Unicsit hammustada. Täna sai Kalevi spordihallis juba kolme minuti järel selgeks, et head nahka maa-ala kaitse ei too. Ent Kairys mänguplaanist ei taganenud.

Unicsi peatreener Dimitrios Priftis polnud nõus väitega, et Kalevi kaitset oli lihtne lõhkuda, aga vähemalt sai Unics hea harjutuskorra. „Eelistame, et meie vastu mängitakse mees-mees kaitset ja üldiselt seda tehaksegi. Kalev püüdis meid rütmist välja viia ja kohati see õnnestuski. Nad olid maa-ala kaitse mängimisel väga kannatlikud. Kui saime mõned korvid järjest, mängisid nad seda samamoodi edasi. Aga tulime Tallinnasse väga tõsise suhtumisega, sest teadsime, et saal läheb lärmakaks,“ rääkis kreeklane.