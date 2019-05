EDU VALEM: Tottenhami vigastatud liider sõimas poolajapausil meeskonnakaaslaste näod täis 

Inglismaa koondise ja Spursi esiründaja ei mänginud Amsterdami Ajaxi vastu trauma tõttu. Kane sai vigastada täpselt kuu aega tagasi, kuid loodab hüppeliigesetraumast Meistrite liiga finaaliks tagasi olla. Mäng toimub 1. juunil, vastaseks on Liverpool.

"Ma ei tea, kuidas tal vigastusega läheb, aga muidugi tahame, et ta oleks finaaliks tagasi," ütles Trippier. "Tema kohalolek annab palju juurde," viitas kaitsja sellele, et Kane on klubile ääretult tähtis nii mängulises kui ka vaimses mõttes.