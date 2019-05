Maik-Kalev Kotsar nigelast aastast: motivatsioonipuudust polnud, aga vaimne pool jäi nõrgaks 

Eelmisel suvel tegi Kotsar kaasa nii saalikorvpalli kui ka 3x3 koondises. Nüüd suur koondis suveperioodil ei mängigi, 3x3 koondise treeneri Siim Raudla kutsest pidi ta loobuma. "Väike võimalus oli 3x3 koondisega liituda, aga treener soovis, et ma oleksin juba suve algusest kohal. Anti üsna selgelt mõista, et nii oleks parem," rääkis Kotsar.

Maik-Kalev Kotsar (palliga) Eesti koondise särgis. Stanislav Moshkov

Kuluaarides on sosistatud, et Kotsaril tekkis aeg-ajalt probleeme motivatsiooniga ja seetõttu kahanes ka eestlase kasutegur. "Tegemist polnud motivatsioonipuudusega, asjad olid peas kinni. Oli palju ebakindlust. Vaimne pool jäi nõrgaks, vigastustega oli raske toime tulla. See hoidis mind tagasi," rääkis Kotsar.