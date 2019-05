ÕHTULEHE ÜMARLAUD | Tänaku ja Järveoja oskuste taha ei jää Tšiilis midagi 

2. Kes tõuseb Tšiilis poodiumi kõrgeimale astmele?

MT: Pole aimugi. Kuivõrd mul on kogu sealse ürituse kohta väga vähe infot ja teed on kõikide pilootide jaoks uued, siis isegi ei hakka nimedega spekuleerima. Võidab see, kes kohaneb tundmatusega kõige paremini, ei lõhu autot ega juhi iselagunevat autot.

HL: Ott Tänak. Meie mees saab suuremate konkurentide ehk Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogier'ga võrreldes esimesel täispikal võistluspäeval rajale soodsamalt positsioonilt. See annab eelise, mis tuleb ära kasutada.

Saaremaalt pärit piloot on selgitanud, et ralli algab aeglaste kiiruskatsetega, mis on kohati üsna tehnilised. Kui meenutame, mida ütles Karl Kruuda Õhtulehe taskuringhäälingus "Tugitoolis sportlane", on täpne sõit see, mida Eestis võitmiseks teha tuleb. Ja Tänak on kodumaal edukas olnud.

Muidugi, Toyota töökindlus toob Tšiili mõned murepilved. Samas kinnitas Tänak, et autode jaoks on Tšiili kergem kui eelmine etapp Argentinas, tänu millele võiks tõenäosus olla suurem, et Yaris ise ei lagune.

KJ: Thierry Neuville. Aastaid on räägitud sellest, kuidas belglane pole piisavalt hea närvikavaga, et MM-tiitli peale sõita. Hetkel on ta küll MM-sarja üldliider, kuid hooaja lõpuni on veel üheksa etappi ehk võidupinget tema õlgadel veel pole. Siiamaani on õnn Hyundai esipilooti soosinud ning miskipärast arvan, et nii jätkub ka Tšiilis. Ogier sõidab oma "nigela" Citroeniga poodiumile, kuid teeb seda targalt. Mitte piire kompides. Tänak hakkab langema aga olukorda, kus vigu endale enam lubada ei tohi. Niisama teise või kolmandana finišisse kulgemine on okei lahendus ning vahel võib ju loota ka teiste ebaõnnele (nagu mullu Türgis). Pealegi, on ju saarlane ka ise öeldnud, et tänavu ei kihuta ta enam rallivõitude, vaid MM-tiitli suunas. Loovutame siis selle MM-etapi võidu kellelegi teisele. Seekord on lihtsalt punkte vaja.

3. M-Sport teatas hiljuti, et soovib Tänakut väga enda ridadesse tagasi. Hõõru käsi kristallkuulil ja raporteeri, mida näed: kas eestlane vahetab pärast tänavust leivaisa?