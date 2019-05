Kelly ja Henry Sildaru said juurde väärt abilise 

"Praegu on reisiplaanid tehtud oktoobrini ja vähemalt seni on ta meiega kaasas," rääkis Kelly isa ja juhendaja Tõnis Sildaru.

Võistlushooaeg algab samuti maakera kuklapoolel. Augusti keskel on Cardronas kavas kontintentaalkarika etapp, kus FISi võistluste debüüdi teeb 12aastane Henry Sildaru. Esialgu on teada, et võisteldakse ainult rennisõidus, aga tavaliselt on Uus-Meremaal oskuseid võrreldud ka pargisõidus. Kelly Sildaru MK-sarja hooaeg peaks käima minema septembri esimestel päevadel.