PÖÖRANE JALGPALLIÕHTU VOL. 2! Toomas Vara: enne kella kaht ei tule kindlasti und 

Toomas Vara. Teet Malsroos

Samal teemal Jalgpall EDU VALEM: Tottenhami vigastatud liider sõimas poolajapausil meeskonnakaaslaste näod täis Aga uinumine. Kas ja kuidas see on võimalik? „Ei olegi,“ lausub Vara. „Lähed koju, loed mõne uudise läbi. Mõned lahkemad inimesed on Messengeri või kuhugi mõne toetava või kiitva sõna kirjutanud. Mõnega isegi suhtled, sest saad aru, et kõik inimesed veel ei maga. Klassika on – tean, et Kalevil on sama –, et kui jõuad pool üks koju, siis ega enne kella kaht kindlasti und ei tule.“

Varal veab, ta ei pidanud ühe jalgpallimängu pärast neljapäeval zombina ringi taaruma, vaid sai muretult kella 9.30ni põõnata. „Sõbrad ja kolleegid juba teavad, et kolmapäeva ja neljapäeva varahommikuks pole mõtet tegevusi planeerida, kui eelmisel õhtul on mäng olnud. Ma ei taha väga vara ärgata, muidu jääb uneaeg napiks.“

Need olid pöörased jalgpalliõhtud, pole kahtlustki. Aga kas ka kõige kõigemad? „Värske emotsiooni pealt ütled muidugi, et need on kõige vägevamad,“ arutleb Vara. „Eriti kaks õhtut järjest. Olen natuke Inglise jalgpalli poole kaldu, seega on tõesti toredad õhtud olnud. Kas kõige kõigemad? Minusuguse lihtsa inimese jaoks on helged ka need, kui Newcastle aeg-ajalt kedagi võidab.“

Inglise jalgpalli austajatel igatahes vedas, sest esimest korda pärast 2008. aasta kevadet kohtuvad Meistrite liiga finaalis kaks saareriigi satsi. Tottenhamile on 1. juunil Madridis toimuv karikamatš Euroopa tugevaimas klubisarjas esimene, Liverpoolile üheksas.

***

Asjaosaliste reaktsioonid