GALERII | ÕL SOTŠIS: Vaata, kuidas olümpialinn on viie aastaga muutunud Fotod: Stanislav Moškov, Sotši , täna, 20:21

Adleri ja Sotši olümpiarajatised viis aastat hiljem ning tänavavaated. Stanislav Moshkov

Õhtuleht kajastas 2014. aasta Sotši olümpiat sündmuste tulipunktis. Viis aastat hiljem käisime vaatamas, kuidas see linn on muutunud. Tuleb tunnistada, et olukord on hea ja turistidel on seal mõnus puhata. Vaata pilte, mida jäädvustas fotograaf Stanislav Moškov.