FOTOD | Arida Muru, Regina Oja, Maik-Kalev Kotsar ja Kelly Sildaru said stipendiumi 

Arida Muru, bikiinifitnessi maailmameister 2018 ja Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist 2018: „EOK järelkasvutiimi kuulumine on mulle väga suur au, sest bikiinifitness – kuigi väga raske ala – pole olümpiaala. See näitab, et mind on märgatud ja mind tunnustatakse. Selline tunnustus annab juurde motivatsiooni edasi pürgimiseks, et olla jätkuvalt vääriline sportlane. Uhke on olla siin „Märka järgnevat põlvkonda“ tiimis,“ ütles Muru.

Eva-Lotta Kiibus, iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste 22. koht ja Euroopa noorte olümpiafestivali 4. koht: „EOK järelkasvutiimi kuulumine tähendab, et mind on märgatud ja see annab motivatsiooni edasi minna ning veel rohkem tööd teha. Väga hooliv on nii aidata noori edasi.“

Stefan Arand, veemoto GT-30 klassi maailmameister ning Rahvusvahelise Veemotospordi Föderatsiooni UIM aasta noorsportlane 2017, 2019: „On väga suur au selle seltskonnaga liituda. See on Team Estonia tunne – et kuuludki meeskonda. Sellest aastast läksin täiskasvanutes uude klassi ja stipendium kulub väga ära uue paadi arendamisel. See on täiesti teine maailm, tuleb hakata tohutult vaeva nägema ja lähen endast maksimumi andma.“

Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid 1000 eurot. Treenerite toetused on 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase stipendiume rahastab toetaja Estiko.