Varsti on alaliitudel võimalik odavamalt vaielda, Eesti saab oma spordiarbitraaži 

"Siin on näiteid küll, kus kaheksa kuni kümme aastat käiakse mingisuguste teemadega kohtus. On see siin taekwondod, mis minu arust käisid vähemalt seitse-kaheksa aastat kohut. Minu meelest tantsijad käivad täna kohtu oma juhatuse liikmetega," vahendas Sõõrumaa sõnu ERRi spordiportaal.