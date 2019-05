Arsenaliga Euroopa liiga finaali jõudnud Petr Cech täitis karjääri lõpu eel suure unistuse 

Finaal on vahest kõige erilisem Londoni Arsenali väravavahile Petr Cechile, kellele see jääb karjääri viimaseks mänguks. Pealegi on Chelsea tema endine klubi, kus ta mängis 2004-2015.

"On märkimisväärne, et saan karjääri lõpetada just Chelsea vastu. Minu viimane unistus oli Euroopa liigas finaali jõuda ja see sai teoks. Nüüd on unistus see karikas ära võita," vahendas 36aastase Cechi sõnu BBC.

Tšehhi koondise legend on saanud Euroopa liigas stabiilselt mänguaega, aga Inglismaa meistriliigas on esiväravavahi koha hõivanud sakslane Bernd Leno. "Suudaksin veel kaks aastat mängida, aga parem on lahkuda liiga vara kui liiga hilja," ütles Cech.