Värniku maha müüdud medalid ei läinud Eesti spordisõprade jaoks kaduma 

Näitusel on lühilugudena avatud olulisemad etapid meie odaviske ajaloost. Spordimuuseumi kuraator Rait Männiku sõnul on odaviske näol tegemist ühe eestlaste jaoks läbi aegade edukaima distsipliiniga. „Seda enam on intrigeeriv, et tänaseni ei ole eestlased odaviskes olümpiamängudel medalini jõudnud, ja see näitus ongi natuke läbi selle vaatevinkli üles ehitatud,“ rääkis Männik.