Suurte plaanidega Saaremaa tõi Eesti koondislase kodumaale tagasi 

„Kuna seljataga oli väga pingeline välishooaeg, siis tundsin, et hea on tulla hetkeks koju tagasi. Et Saaremaa eesmärgid ja plaanid on suured ja mängitakse ka eurosarjas, siis tundus see olevat minu jaoks hetkel ideaalne valik. Olen otsusega ise väga rahul. Isiklikus plaanis loodan olla klubile võimalikult suureks abiks, et saavutada edu ja seatud eesmärgid täita. Üritan anda endast parima ja alati midagi juurde õppida. Kindlasti saab olema väga huvitav hooaeg ja ootan seda juba põnevusega,“ rääkis Treial Saaremaa võrkpalliklubi Facebooki lehele.