Naisvabavõitleja mure: suvalised mehed saadavad talle peenisevideoid  

Üks fänn vastas ameeriklannale: "Ma ei suuda uskuda, et see päriselt juhtub."

Brasiillanna Claudia Gadelha kurtis aastal 2016 sama mure. "Sotsiaalmeedias juhtub ligi ajamist tihti. Saame sõnumeid lisaks fännidele ka pervertidelt. See on jube tüütu. Näiteks on mulle saadetud sõnum "fantaseerin sellest, kuidas sa mind lööd". See on väga veider."