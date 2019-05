Thierry Neuville pole kohtunike otsusega rahul 

Kohtunike käsul pidurdanud Neuville sai neilt lõpuks katse kolmanda aja, mis oli võitjast Ott Tänakust 6,6 sekundi võrra aeglasem. "Kohtunikud peavad selle aja ümber vaatama, me pole sellega rahul," sõnas belglane teeninduspausi ajal WRC otse-eetris.

Olgu märgitud, et seda on võimalik teha kuni kell 22.24 algava 4. kiiruskatse lõpuni.

Üldiselt hommikupoolikust: "Udu polnud, seega oli palju lihtsam, aga katsed on sellegipoolest keerulised. Teed on suhteliselt kiired, aga on ka palju pimedaid kurve."



Kas sõidad piiri peal? "Tuleb suruda, vastasel juhul kaotad palju aega. Kui kahtled igas kurvis, kaotad palju. Püüame sõita nii hästi kui suudame."