Liider Ott Tänak: siiani läheb hästi, aga ralli on keeruline 

"Raske on olla rõõmus," vastas Tänak WRC otse-eetris selleteemalisele küsimusele. "Jah, siiani läheb hästi ja üldpildis tundub kõik hea, aga ralli on keeruline.

Teed on väljakutsuvad ja ümbrus samuti. Kord on kiire, siis aeglane, tingimused muutuvad, nähtavus on päikse ja varjude tõttu keeruline. Esimest korda Tšiilis, see on suur väljakutse."

Pärast esimest katset polnud Tänak oma Toyota tasakaaluga rahul, kuid sõnas, et timmis kahe katse vahel seda pisut paremaks. "Arenguruumi on, et saada täisenesekindlus, aga tegime esimesed õiged sammud. Mehaanikud ja insenerid saavad nüüd järgmised teha."

Samal ajal tegelevad Tänak ja Järveoja legendiga, et hommikused katsed pärastlõunal veel nobedamini läbida. Järveoja tunnistas, et Tänak alustas tööga juba teenindusse sõites.

"Mina sõitsin siia, tema juba vaatas videoid," sõnas Järveoja. "Tööd meil jagub. Uus ralli tähendab, et on väga palju uusi künkaid ja kurve, kus tuleb olla väga täpne. Pisiasjad, aga need saavad meid aidata."

Kaardilugeja sõnas, et vahelduseks on täitsa mõnus rooli taga olla. "Tema iste on suht mugav, aga tema kurtis minu istme üle," muigas Järveoja.

SEIS 3. KATSE JÄREL: