Pärnu korvpallurid said kaela ajaloolised pronksmedalid 

Küll tahaks TalTechi kohta öelda, et viimased play-off mängud on neid tambitud, et nad pole play-off'is midagi võitnud. Aga nad on Eesti stabiilseim meeskond. Kaks esimest mängu olid paari viske mängud. Nad tegid hea hooaja.



Ütlesin juba veebruaris, kui TalTechi ja Rapla käest tappa saime, et sellel tiimil on tohutu potentsiaal. Kahjuks saime liiga hilja tuumiku kokku. Tundsin esimest korda oma Pärnu aastate jooksul, et mul on võimalik kombineerida, kuna mehed kannatavad seda. Super välismaalased on meil, nii inimeste kui mängijatena.