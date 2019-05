Väga kogenud Leedu korvpallitreener: NBAs ei otsusta treeneritarkus sisuliselt midagi 

Mäletatavasti madistas Unics veerandfinaalis Kalev/Cramoga. Kurtinaitis kinnitas, et tal oli veidi aega ka seda seeriat piiluda, et tulevasest poolfinaalvastasest aimu saada. Meenutuseks: Eesti meisterklubi jäi alla 0:3.

Ta jätkas: "Himki ja Unics on harjunud kolm korda ühe nädala jooksul tähtsat matši mängima. Astana ja Kalevi kohta seda öelda ei saa. Nad on kodustes liigades teistest üle ja seal neile eriti vastupanu ei pakuta."

Leedulasest juhendaja lisas, et kogemustel on väga suur osakaal.

Kurtinaitis tunnistas, et tema suurimad eeskujud treeneritena on Zeljko Obradovic, Ettore Messina ja Šarunas Jasikevicius. "Jah, nad on väga karmid, aga see toobki tulemuse," selgitas Himki loots.

"See on suur küsimus, sest NBAs ei otsusta treeneritarkus sisuliselt midagi. Sealne stiil on hoopis teistsugune. Liiga reeglid on seatud nii, et mängijad saaksid individuaalselt särada. Kui sul on tiimis pallurid, kes oskavad üks-ühe vastu mängida, siis oled edukas. Euroopa taktika seal ei toimi," rääkis ta.