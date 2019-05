Inglismaa tippklubide fännid ja treenerid on marus: UEFA peedistab lojaalseid pöidlahoidjaid 

"On aeg lõpetada fännide lojaalsuselt raha riisumine. Paljudele pole finaal lihtsalt üks mäng. See on hooaja kulminatsioon. Fännid on käinud pika tee ning juba kulutanud reisimisele, et oma meeskonda toetada, tuhandeid naelsterlingeid. Staadionil atmosfääri loomine peaks olema kõige tähtsam," vahendab BBC fänniorganisatsioonide ühist üleskutset UEFA-le.