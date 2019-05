TUBLI! Kvalifikatsioonis põrunud Vips parandas võistlussõidus kõvasti positsiooni 

Teine võistlussõit peetakse homme kell 11.15. Teise sõidu stardijärjekord moodustub nii, et avasõidu esikaheksa pööratakse ringi, 9.–30. lõpetaja saavad pühapäevaks stardipositsiooni vastavalt lõppkohale. See tähendab, et Vips pääseb nüüd rajale kolmandana.