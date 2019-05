Tänak ei hakka Neuville'i avarii pärast oma stiili muutma, Ogier igatseb kiirust 

"Mõistagi oleme rahul. Katsed on keerulised ning esimestel läbimistel polnud just liiga hea pidamine," sõnas Tänak WRC otse-eetris. "Hommik oli keeruline, aga olen rahul, et päeva esimene pool on nüüdseks selja taga. Õhtustel katsetel on oma rütmi leidmine veidi kergem."

Kas Neuville'i õnnetus muudab midagi tema lähenemises? "Ei. Jätkame samamoodi. Ralli on väga pikk ja pooled katsed on veel ees. Õnnetused võivad juhtuda kõigiga. Nägime seda ka täna (avarii tegi ka Kris Meeke - toim). Meil tuleb lihtsalt keskenduda."

Teist kohta hoidev Sebastien Ogier: "Ma pole rahul oma hommikuga. Kiiruse pärast. Jah, meie positsioon pole küll kohutav, aga kiirus pole lihtsalt see. MM-tiitlit silmas pidades on tähtis küll stabiilne olla, kuid meil pole sellist kiirust, et rallivõidu eest võidelda."

Jari-Matti Latvalaga kolmanda koha pärast võitlev Sebastien Loeb: "Auto on päris hea, seega meil tuleb lihtsalt oma tempot hoida. Ralli on veel pikk ja eks näis, mida suudame. Nüüd [pärast Neuville’i katkestamist] on meie punktid Hyundai jaoks väga vajalikud, aga liiga palju sellele keskenduda pole ka kasulik. Läheme lihtsalt sõitma."

SEIS 9. KATSE JÄREL: