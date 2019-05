GIRO SAI AVAPAUGU! Kangert oli eraldistardist oma tiimi parim 

Etapi võitis Primož Roglic, kelle jaoks see oli karjääri teine Giro etapivõit. Sloveeni imeline minek pole aga üllatav, kuna 29aastane rattur on tänavu triumfeerinud näiteks juba Araabia Ühendemiraatide tuuril, Tirreno-Adriaticol ja Romandi velotuuril. Roglic on esimene sloveen, kes tõmmanud Girol selga roosa liidrisärgi. Sloveenia on ühtlasi 26 riik, kelle rattur velotuuri juhtinud.