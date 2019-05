Neuville oli pärast avariid hirmul: tundsin jalas valu ja nägin verd 

"Nii mina kui ka Nicolas oleme terved. See oli suur šokk, aga jäime ellu. Soovin tänada arste, kes tegid head tööd," sõnas Neuville WRC otse-eetris.

Mida tähendab Tšiili katkestamine MM-tiitlit silmas pidades? "Olukord pole mõistagi selline, nagu sooviksime, aga vaatame optimistlikult järgmisi etappe. Kui me pole enam üldarvestuses esimesed, siis on meil edaspidi parem stardipositsioon. Vahed pole aga väga suured ja MM-tiitli osas on kõik lahtine," lausus Neuville.

"Uue generatsiooni autod on kõik väga tugevad ja kannatavad kokkupõrkeid. Nägime ju Lappit Argentinas ja mullu Meeke'i. Piloodid pääsevad avariidest vigastusteta," jätkas ta. "Muidugi ei tahtnud ma seda oma nahal kogeda, aga kui kogu aeg riski piiril sõidad, siis võib nii juhtuda."

"Ma pole avariid veel videopildis näinud, ainult pilte. Need nägid küll päris uhked välja, kuid autos sees oli kõik mõistagi veel muljetavaldavam. Avarii on mul päris hästi meeles ja mõistagi on hea selliseid õnnetusi tagantjärele analüüsida," leidis Neuville.

Vahetult pärast avariid ringlesid ka kuulujutud, et Neuville murdis jalaluu. Belglase sõnul oli tal ainult väike hirm, kuid õnneks oli kõik korras. "Tundsin vasakus jalas valu ja nägin ka verd. Seetõttu palusin ka kiirabi," vastas belglane. "Aga mulle tehti ainult mõned õmblused ja kõik saab korda. Järgmisel nädalal kavatsen taas masinat testida."